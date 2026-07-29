Житель Чапаевска незаконно использовал банковскую карту своей знакомой

Следственным отделом Чапаевска завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в неправомерном обороте средств платежей.

По данным следствия, в 2026 году фигурант, используя банковскую карту своей знакомой, привязанную к расчетному счету, перевел около 50 тысяч рублей, поступивших от третьих лиц, на криптокошелек.

Т.к. женщина не давала согласия на указанные банковские операции, узнав о неправомерном обороте средств платежей, она обратилась в правоохранительные органы.

В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В соответствии с ч. 6 ст. 187 УК РФ виновное лицо наказывается лишением свободы на срок до шести лет, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.