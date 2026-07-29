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В Самарской области опубликованы списки поступающих на бюджетные места

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В Самарской области опубликованы списки поступающих на бюджетные места

Приемная кампания в образовательные организации высшего образования региона перешла в финальную стадию. В настоящее время во всех вузах Самарской области (всего 23 организации, включая 6 филиалов) на официальных сайтах и цифровых сервисах опубликованы ранжированные списки абитуриентов, подавших документы на программы бакалавриата и специалитета за счет средств федерального бюджета.

До 12.00 московского времени 1 августа принимаются согласия на зачисление от поступающих с особыми правами в рамках квот (целевой, отдельной, установленной) и лиц, поступающих без вступительных испытаний, до 12.00 московского времени 5 августа – от поступающих по основному конкурсу.

В этом году для обучения по очной форме выделено 12 135 бюджетных мест.

Ключевые цифры приемной кампании: инженерно-технический блок: 6 998 мест (58% от общего объема). Наибольший прирост зафиксирован по ИТ-направлениям (+400 мест) и машиностроению (+52 места). Педагогические науки: 1 501 место. Математические и естественные науки: 1 149 мест. Сохранен объем приема по медицинским и сельскохозяйственным специальностям.

«Абитуриентам, рекомендованным к зачислению согласно конкурсным спискам, необходимо окончательно определиться с выбором вуза и направления подготовки. Для включения в приказ о зачислении на первом этапе согласие должно быть подано строго до 1 августа включительно», – отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

3 и 7 августа являются датами формирования приказов, когда отозвать согласие будет невозможно.

Подать документы или актуализировать заявление можно через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг, лично в приемных комиссиях или почтовым отправлением.

Для повышения осознанности выбора в регионе второй год Самарская область участвует во всероссийском проекте «Наука в регионы», который реализуется в том числе при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева.   За время участия Самарской области в проекте профессиональные компетенции педагогов выросли на 30%, а интерес школьников к техническим специальностям увеличился в 1,5 раза. Кроме того, при поддержке министерства промышленности и Союза машиностроителей России количество участников заключительного тура Многопрофильной олимпиады «Звезда» достигло 11 000 человек. Также в Тольяттинском государственном университете по поручению Президента РФ Владимира Путина создан институт беспилотной авиации, где в этом году планируется набрать до 100 студентов.

 

 

 

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