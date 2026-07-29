Российские производители сыра столкнулись с убытками

Российский рынок производства сыров столкнулся с проблемами из-за недостаточных продаж. Продукции выпускается слишком много для внутреннего рынка, а вынужденное снижение цен приводит к убыткам компаний. Об этом со ссылкой на данные Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), «Милкньюс» и Streda Consulting пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

На этом фоне количество новых предприятий в отрасли падает, а, к примеру, доля крупнейших 20 производителей на рынке полутвердых сыров в 2025 году достигла рекордных 80 процентов. В общей сложности они изготовили 375,5 тысячи тонн, что на шесть процентов больше, чем годом ранее.

Выпуск сыров в стране начал расти после введения в 2014 году продовольственного эмбарго, предусматривавшего ограничения на ввоз большинства европейских сыров. Однако к 2026 году рост замедлился даже у крупнейших участников рынка, столкнувшихся с перепроизводством.

Директор практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Екатерина Михалева предполагает, что выпуск продукции у основных производителей вырастет не более чем на четыре процента. При этом уже в первом квартале наблюдался рост запасов на 21 процент в годовом выражении, до 77,1 тысячи тонн.

По данным Росстата, средняя стоимость твердых и полутвердых сыров в России в июне достигла 955,6 рубля за килограмм, что на 0,8 процента дешевле, чем год назад. Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов указал, что в прошлом году потребление сыров в стране упало на 1,2 процента при росте производства на 9,1 процента.

Поставки за рубеж носят ограниченный характер, а экспорт белорусской продукции в Россию увеличивается, что дополнительно давит на цены. Впрочем, в ГК «Эконива» считают, что потенциал роста внутреннего рынка еще велик. В западных странах уровень потребления сыров на душу населения составляет около 18 килограммов, в то время как в России он только в прошлом году преодолел отметку десять килограммов в год, пишет Лента.