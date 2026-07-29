треть россиянок не выносят гастрономических комплиментов

Первое сообщение в дейтинге может решить судьбу знакомства за несколько секунд. Одни мужчины начинают с вежливого комплимента, другие сразу переходят на «кошечку» и «малышку», третьи пытаются удивить «Клеопатрой» или «валькирией». Какие обращения женщины воспринимают нормально, какие вызывают раздражение, а что способно оборвать переписку уже на первой реплике, выяснили аналитики сервиса Мамба.

Комплимент — да, но с оговорками

Начать разговор с похвалы внешности для большинства женщин вполне допустимо. Так считают почти 60% респонденток, при одном условии: без пошлости. Еще 22% воспринимают подобное вступление как банальную вежливость и не придают этому значения. Однако каждая восьмая (13%) признается, что такой старт откровенно раздражает, а 5% хотели бы, чтобы автор сперва разглядел за фотографией личность.

Когда вместо сдержанной формулировки появляется «красотка», «кошечка» или «малышка», реакция становится менее предсказуемой. Больше половины (55%) готовы отнестись к такому спокойно, если дальнейший диалог сложится адекватно. Но 21% просто не ответят, 16% напишут, что подобный тон им неприятен, а 4% сразу заблокируют собеседника. Фамильярное обращение в первом сообщении работает как рулетка: одни пропустят его «мимо ушей», другие поставят крест на знакомстве.

Вопрос тайминга

Абсолютное большинство участниц (61%) уверены: уменьшительно-ласкательные обращения допустимы только в рамках сложившейся пары. Еще 13% считают подобные нежности неуместными в принципе, а для 9% рубеж проходит после первого живого свидания. По 8% приходится на тех, кто готов к теплым словам спустя несколько дней переписки, и на тех, кто находит ласковый тон милым с самого начала.

Получается, для большинства женщин «зайка» на этапе первых сообщений — преждевременный жест, к которому собеседнику еще предстоит «получить допуск».

Антирейтинг обращений

Лидеры раздражения — «детка», «бэйби» и «пупсик»: на них указали 46% опрошенных. Следом идет анималистическая классика вроде «зайки», «кошечки» и «тигрицы» (39%), а треть респонденток (33%) не выносит гастрономических метафор — «сладкая», «сочная», «вкусная». Собственнические «моя будущая жена» и «моя женщина» неприятны 19%, прозвища в духе «булочки» и «фитоняшки» задевают 16%, а вольное обращение с именем, когда Ирина превращается в «Иришку», не нравится 14%.

Менее очевидные раздражители — мифологические и сказочные аллюзии. «Афродита», «валькирия» и «муза» отталкивают 12%, «солнышко» и «звездочка» смущают 10%, а «принцесса» и «богиня» набрали 9%. Даже привычные «девушка» и «женщина» оказались в списке с 6%.

Красавчику простят?

Внешность автора все-таки играет роль, но меньшую, чем можно предположить. 36% женщин утверждают, что привлекательная наружность ничего не изменит в их реакции. Для 31% все решают слова: даже красивому мужчине нужно подбирать верные. Около 16% допускают вольность, если в анкете указаны серьезные намерения, а 12% расстроятся еще сильнее: жаль, когда за эффектной картинкой не оказывается умения вести диалог.

При этом у привлекательного собеседника все же есть «льготный список». Охотнее всего респондентки простят «принцессу» или «богиню» (28%), «солнышко» (28%) и нейтральное «девушка» (26%). А вот обращения «детка» и «пупсик» не спасает даже красота: их готовы стерпеть лишь 8%.

Почему мужчины так пишут

Что движет авторами, участницы понимают по-разному. Почти половина (48%) полагают, что авторы таких сообщений искренне верят: женщинам подобное нравится. 42% видят за «зайками» и «кошечками» банальное неумение вести диалог. Около 31% допускают, что собеседник таким образом проверяет границы и наблюдает за реакцией. Еще 29% считают происходящее обычным флиртом без дурного умысла, а 12% подозревают, что подобные формулировки могут быть скопированы с советов из интернета. Оставшиеся голоса поделили поровну (по 8%) те, кто видит в этом попытку выразить симпатию, и те, кто считает это стремлением выделиться на фоне конкурентов.

А сами женщины практикуют подобное?

Две трети участниц (66%) признаются, что предпочитают обращаться к собеседнику по имени. Четверть (26%) используют ласковые слова только в шутку или зеркально, в ответ на аналогичное прозвище от визави. Лишь 8% готовы перейти на нежный тон, если настроены на флирт.

Выходит, большинство респонденток придерживаются тех же стандартов, которых ждут от мужчин: сначала имя, а все остальное потом. Самая выигрышная стратегия первого контакта по-прежнему остается и самой простой: внимание к анкете, корректная формулировка и разговор, за которым стоит искреннее желание узнать человека.