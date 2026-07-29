64% самарцев готовы пройти проверку на детекторе лжи при устройстве на работу

В опросе SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные жители Самары.

Компаний, проверяющих на полиграфе всех без исключения кандидатов, — 1%. Выборочные проверки проводят еще 4%. 39% рекрутеров видят смысл в полиграфе. Доля категорических противников таких проверок сегодня составляет 54%.



Соискателей, готовых пройти проверку на детекторе лжи при устройстве на работу, — 64%. Каждый пятый категорически против, 16% затрудняются с решением.



Среди горожан с зарплатой от 150 000 рублей готовых пройти тест — 69%, а среди зарабатывающих до 100 000 рублей — только 61%.



Мужчины лояльнее женщин (68 и 59% соответственно), а молодежь до 35 лет более открыта к проверкам (69%), чем респонденты старше 45 лет (60%).



Более лояльны к тестированию соискатели со средним профессиональным образованием (68%), чем кандидаты с высшим (60%).



Время проведения: 29 июня — 16 июля 2026 года