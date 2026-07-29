Спрос на «вторичку» в Самаре вырос на 18%, а сделки с ипотекой стабилизировались

В Самарской области интерес к вторичному жилью вырос на 18% год к году. В сегменте однокомнатных квартир рост составил 23%, двухкомнатных — 20%, трехкомнатных – 15%, студий – 18%.

Средняя стоимость за квадратный метр по итогам июня 2026 года составила 155 тыс. рублей — это на 4% больше, чем годом ранее и без изменений к маю. При этом в ряде регионов «квадрат» подешевел. В Коми он стал стоить на 12% меньше, чем год назад, в Сахе (Якутии) — на 6%, в Мурманской и Кемеровской областях — на 3% в каждой, в Камчатском крае и Ямало-Ненецком АО — на 1%. Отдельно в Самарской области средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке составила 113 тыс. рублей.

Доля сделок с ипотекой на вторичном рынке остается стабильной и составляет 31% — это столько же, как в мае и апреле 2026 года и на 6 п.п. выше показателей июня 2025.