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Самарцев приглашают на исторический фестиваль «Россия. ХХ век. Великие сражения»

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Самарцев приглашают на исторический фестиваль «Россия. ХХ век. Великие сражения»

Самарцев приглашают на увлекательную поездку на электричке в эту субботу, 25 июля! Откройте для себя исторический фестиваль «Россия. ХХ век. Великие сражения».

 В центре внимания — реконструкция событий Великой Отечественной войны, где зрители смогут наблюдать за развёртыванием ключевых моментов этой эпохи. Участие примут клубы военно-исторической реконструкции из Тольятти, Самары, Казани, Уфы, Ульяновска и Димитровграда.

 Место встречи с историей: парковый комплекс им. К.Г. Сахарова, Тольятти, Южное шоссе, 137.

 В программе:
 интерактивные площадки
 реконструкции событий
 выставка обмундирования и снаряжения
 концертная программа
 полевая кухня
 ярмарка народных промыслов

 Начало фестиваля — в 11:00.

 Добраться можно пригородными поездами АО «Самарская ППК»:

 №7112/7111: Самара (отправление в 08:11) — Тольятти (прибытие в 10:05)
 №7362: Сызрань 1 (отправление в 09:10) — Жигулевское Море (прибытие в 11:07)

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Теги: Мероприятия

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