Самарцев приглашают на исторический фестиваль «Россия. ХХ век. Великие сражения»

Самарцев приглашают на увлекательную поездку на электричке в эту субботу, 25 июля! Откройте для себя исторический фестиваль «Россия. ХХ век. Великие сражения».

В центре внимания — реконструкция событий Великой Отечественной войны, где зрители смогут наблюдать за развёртыванием ключевых моментов этой эпохи. Участие примут клубы военно-исторической реконструкции из Тольятти, Самары, Казани, Уфы, Ульяновска и Димитровграда.

Место встречи с историей: парковый комплекс им. К.Г. Сахарова, Тольятти, Южное шоссе, 137.

В программе:

интерактивные площадки

реконструкции событий

выставка обмундирования и снаряжения

концертная программа

полевая кухня

ярмарка народных промыслов

Начало фестиваля — в 11:00.

Добраться можно пригородными поездами АО «Самарская ППК»:

№7112/7111: Самара (отправление в 08:11) — Тольятти (прибытие в 10:05)

№7362: Сызрань 1 (отправление в 09:10) — Жигулевское Море (прибытие в 11:07)

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