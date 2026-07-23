В Самаре прошли согласование и открыты 26 летних веранд кафе и ресторанов

В Самаре продолжается работа над включением в схему нестационарных торговых объектов летних веранд кафе и ресторанов. По состоянию на 21 июля администрация города Самары заключила 26 договоров на размещение объектов. В первую очередь веранды размещены в местах традиционной работы кафе и ресторанов — на улицах Куйбышева, Ленинградской, Максима Горького и Галактионовской. Еще 11 заявлений от рестораторов находятся в стадии согласования.

«Летние веранды — это важная часть туристической привлекательности Самары и элемент комфортной городской среды. Сезон открытия веранд продолжается ежегодно вплоть до октября. Рестораторы Самары спешат в жаркий сезон обеспечить все условия для комфорта посетителей. При согласовании размещения наша задача соблюсти интересы любителей ресторанов и пешеходов. Важно, чтобы все предприниматели вели свою деятельность в Самаре в рамках утвержденного законодательства», – подчеркнул руководитель Департамента туризма, предпринимательства и торговли администрации города Самары Игорь Ларионов.

Как отметили в Департаменте туризма, предпринимательства и торговли администрации города Самары, в этом сезоне открылось 26 новых летних веранд, рассчитанных на единовременное размещение порядка 300 посетителей.

Напомним, для размещения летней веранды на прилегающей к пункту общественного питания территории предпринимателям необходимо обратиться в Департамент туризма, предпринимательства и торговли администрации г.о. Самара с заявлением о внесении интересующей территории в схему размещения нестационарных торговых объектов города. После внесения участка в схему с предпринимателем заключается договор, который дает право использовать муниципальную землю под летние веранды и террасы.

По вопросам, касающимся порядка включения в схему размещения НТО на территории городского округа Самара, можно обращаться по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 25, каб. 4, тел. 332-54-52.