В Красноярском районе мужчина незаконно передал банковскую карту и мошенники похитили 300 тыс. рублей

Прокурор Красноярского района Самарской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 4 ст. 187 УК РФ (осуществление из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств неправомерных операций с использованием электронного средства платежа, предоставленного ему оператором по переводу денежных средств, по указанию другого лица и (или) в интересах такого лица)

По версии следствия, в ноябре 2025 года мужчина за денежное вознаграждение передал реквизиты банковской карты неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

При помощи указанной карты мошенническим способом были похищены денежные средства в размере 300 тыс. рублей у жителя Курской области.

Уголовное дело рассмотрит по существу Красноярский районный суд Самарской области.