К самарским полицейским поступило заявление от 44-летней местной жительницы о факте мошенничества. Как установлено сотрудниками органов внутренних дел, женщина, работающая в одном из магазинов, решила найти в сети интернет информацию о дополнительном заработке. Через мессенджер ей пришло предложение о подработке. Думая, что получит прибыль от инвестирования, женщина следуя инструкции злоумышленника, перевела на предложенный неизвестным счет денежные средства в размере 21 000 рублей.

Спустя время вывести свои сбережения, как было оговорено с представителем «брокерской фирмы», женщина не смогла. Попытки связаться с «брокером» также не увенчались успехом.

Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Самарские полицейские напоминают, чтобы не попасться на уловки мошенников, следует открывать счета в офисе брокера, банка или на официальном сайте компании.