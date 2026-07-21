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В Тольятти пресекли деятельность организованной группы мошенников

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В Тольятти полицейские пресекли деятельность организованной группы мошенников

 На днях сотрудниками оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по г. Тольятти при силовой поддержке сотрудников ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Самарской области проведены задержания на территории города пяти подозреваемых в мошенничествах, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Одного из участников преступной группы задержали в аэропорту при попытке вылететь в другой регион.

Подозреваемых, возраст которых от 17 до 31 года, доставили для разбирательства в отдел полиции.  В ходе обысков по местам жительства злоумышленников изъяты ноутбуки, автотранспортные средства, счетчик банкнот, банковские карты, сим-карты, мобильные устройства, а также часть похищенных денежных средств в размере 1 300 000. Изъятое, использовавшееся в целях совершения мошеннических действий, направлено на проведение экспертизы.

По версии оперативников, подозреваемые совершили мошенничества в отношении как минимум девяти пожилых людей, проживающих на территории Тольятти. Добычей злоумышленников стали денежные средства, общая сумма которых составила  более 2 000 000 рублей.

По данным сотрудников уголовного розыска, всем пострадавшим на телефон поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками силовых структур и под предлогом сохранности денежных средств и перевода их на «безопасные счета» либо убеждали пенсионеров, что их родные попали в беду и для их спасения необходимо передать наличные средства  курьеру, который приезжал к пенсионерам домой.

По версии оперативников, задержанные при совершении мошенничеств,  действовали в составе организованной группы с устойчивым  распределением  ролей и обязанностей. По словам одного из задержанных, он выполнял функции регионального представителя, а кураторов и курьера подобрал из круга своих приятелей. Он же в начале текущего года нашел в сети Интернет информацию о преступном заработке и внес «работодателю» депозит в размере около 1,5 тысяч долларов за получение доступа к закрытому каналу в мессенджере, в котором размещалась информация о потерпевших, месте, адресе и дате предполагаемой передачи денежных средств. После получения таких сведений участники группы распределяли роли и координировали дальнейшие противоправные действия.

Злоумышленники оставляли себе от 5 до 13 процентов от вырученных преступным путем денежных средств, а остальное переводили в виртуальную валюту и направляли «работодателю».

По словам подозреваемых, по такой схеме им удалось обмануть несколько десятков пожилых людей. Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных и возможных потерпевших на территории соседних регионов.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении фигурантов возбуждены девять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Расследование продолжается. В отношении одного из задержанных 2008 года рождения избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Его сообщники заключены под стражу.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление возможных соучастников и всех обстоятельств произошедшего.

Теги: Мошенники

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