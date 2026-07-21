74-летняя жительница Самары отдала мошенникам все свои сбережения

Я нашел ошибку
Главные новости:
Аппарат КТ, флюорограф и другая медтехника: в Жигулёвске обсудили развитие материальной базы больницы
Аппарат КТ, флюорограф и другая медтехника: в Жигулёвске обсудили развитие материальной базы больницы
Самарцев приглашают в путешествие на «День народных ремёсел»
Самарцев приглашают в путешествие на «День народных ремёсел»
В Самаре родным погибшего красноармейца вручили его солдатский медальон
В Самаре родным погибшего красноармейца вручили его солдатский медальон
в Самарской области назвали лучшие вакансии для старта карьеры молодежи
В Самарской области назвали лучшие вакансии для старта карьеры молодежи
23 июля в 18:00 в культурном центре ЗИМ Галерея состоится читка юмористических рассказов о медиках и медицине «Резная работа»
23 июля в культурном центре ЗИМ Галерея состоится читка юмористических рассказов о медиках и медицине «Резная работа»
Житель Самарской области задолжал своему ребенку почти 1 миллион рублей по алиментам.
Житель Самарской области задолжал своему ребенку почти 1 миллион рублей по алиментам
самарцы по-прежнему доверяют риелторам и знакомым больше, чем ИИ при выборе жилья
Самарцы по-прежнему доверяют риелторам и знакомым больше, чем ИИ при выборе жилья
Жигулевец поднял с земли сверток с синтетикой и был задержан
Жигулевец поднял с земли сверток с синтетикой и был задержан
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.32
-0.08
EUR 89.55
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
23 июля в культурном центре ЗИМ Галерея состоится читка юмористических рассказов о медиках и медицине «Резная работа»
В субботу, 25 июля, в Самаре состоится лекция «Реальные теории вымышленных городов»
В субботу, 25 июля, состоится пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

74-летняя жительница Самары отдала мошенникам все свои сбережения

161
74-летняя жительница Самары отдала мошенникам все свои сбережения

Жительница Самары, 74-летняя женщина, попалась на уловку кибермошенников и лишилась немалой суммы — 200 000 рублей. История началась с телефонного звонка, который оказался роковым. Злоумышленник, действуя по отработанной схеме, представился «сотрудником службы безопасности». В доверительной и тревожной манере он сообщил самарчанке, что с ее картой производятся подозрительные операции и счета находятся под угрозой.

Чтобы защитить деньги, их необходимо немедленно «перевести на безопасный счёт». Поддавшись панике и давлению «специалиста», женщина совершила перевод на указанный злоумышленниками счет. Под видом «спасения» денег мошенник завладел 200 000 рублей. Переводы уходили на подставные счета, которые были мгновенно обналичены. Через некоторое время жительница областного центра попыталась связаться со звонившими, однако номера, с которых поступали звонки оказались заблокированными. Осознав, что ее обманули мошенники, обманутая женщина незамедлительно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарчанка выполняла роль курьера для мошенников и получила от обманутого гражданина свыше 10 млн рублей
20 июля 2026, 13:27
Самарчанка выполняла роль курьера для мошенников и получила от обманутого гражданина свыше 10 млн рублей
Однако вскоре злоумышленница была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Криминал
546
Самарец не смог распознать обман и лишился порядка 1 млн рублей
20 июля 2026, 09:24
Самарец не смог распознать обман и лишился порядка 1 млн рублей
По словам мужчины, ранее он слышал о подобных случаях мошенничества, но в сложившейся ситуации не смог распознать обман. Криминал
396
В Совфеде предупредили о новой схеме мошенников с виртуальными картами
17 июля 2026, 11:52
В Совфеде предупредили о новой схеме мошенников с виртуальными картами
Одной из новых приманок мошенников стали предложения оформить виртуальную банковскую карту якобы для оплаты зарубежных сервисов, онлайн-покупок или... Криминал
753
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области в полпятого утра объявляли ракетную опасность
21 июля 2026  09:19
В Самарской области в полпятого утра объявляли ракетную опасность
154
В понедельник, 20 июля, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Вячеслав Федорищев поздравили коллектив АВТОВАЗа с юбилейной датой – 60-летием со дня основания завода и стартом серийного производ
20 июля 2026  17:39
Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев поздравили АВТОВАЗ с юбилеем и стартом серийного производства внедорожника «Лада Нива Легенда»
721
Ботанический сад Самарского университета приостановит работу почти на две недели
20 июля 2026  12:47
Ботанический сад Самарского университета приостановит работу почти на две недели
543
Более 2280 жителей Самары присоединились к городской акции по озеленению «Цветущий май»
20 июля 2026  12:20
Более 2280 жителей Самары присоединились к городской акции по озеленению «Цветущий май»
415
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил с Днем металлурга работников и ветеранов металлургической отрасли
19 июля 2026  13:39
Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил с Днем металлурга работников и ветеранов металлургической отрасли
1273
Весь список