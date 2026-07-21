74-летняя жительница Самары отдала мошенникам все свои сбережения

Жительница Самары, 74-летняя женщина, попалась на уловку кибермошенников и лишилась немалой суммы — 200 000 рублей. История началась с телефонного звонка, который оказался роковым. Злоумышленник, действуя по отработанной схеме, представился «сотрудником службы безопасности». В доверительной и тревожной манере он сообщил самарчанке, что с ее картой производятся подозрительные операции и счета находятся под угрозой.

Чтобы защитить деньги, их необходимо немедленно «перевести на безопасный счёт». Поддавшись панике и давлению «специалиста», женщина совершила перевод на указанный злоумышленниками счет. Под видом «спасения» денег мошенник завладел 200 000 рублей. Переводы уходили на подставные счета, которые были мгновенно обналичены. Через некоторое время жительница областного центра попыталась связаться со звонившими, однако номера, с которых поступали звонки оказались заблокированными. Осознав, что ее обманули мошенники, обманутая женщина незамедлительно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.