Самарчанка выполняла роль курьера для мошенников и получила от обманутого гражданина свыше 10 млн рублей

Прокуратура города Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, женщина вступила в преступный сговор с телефонными мошенниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Обвиняемая выполняла роль курьера и получила лично от обманутого гражданина свыше 10 млн рублей, которые перечислила подельникам, оставив себе причитающуюся часть в качестве вознаграждения.

Однако вскоре злоумышленница была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

В целях обеспечения исполнения приговора на недвижимое имущество обвиняемой, изъятые в ходе следствия наличные денежные средства в размере 1 млн рублей, и расчетные счета, открытые в кредитных и микрофинансовых организациях, наложен арест.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.