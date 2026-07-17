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В Самаре мошенники выманили деньги у 65-летней санитарки одной из городских больниц

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В Самаре мошенники выманили деньги у 65-летней санитарки одной из городских больниц

В дежурную часть отдела полиции по Красноглинскому району УМВД России по городу Самаре поступило заявление от 65-летней санитарки одной из городских больниц. Женщина сообщила о хищении у неё 390 тысяч рублей в результате мошеннических действий.

Со слов заявителя, в начале мая текущего года она познакомилась на одном из сайтов знакомств с мужчиной. Собеседник производил приятное впечатление: вёл вежливую переписку, интересовался её жизнью, работой, планами. В разговорах он нередко затрагивал тему финансов и рассказывал, что неплохо зарабатывает на инвестициях, уверяя, что это доступный и надёжный способ увеличить доход, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Постепенно мужчина стал настойчиво советовать попробовать инвестировать: обещал помочь на первых этапах, «подсказать, куда вложить», и уверял, что даже небольшая сумма способна принести ощутимую прибыль в короткие сроки. Он прислал ссылки на якобы проверенные платформы, а также инструкции, как зарегистрироваться и пополнить счёт.

Доверившись новому знакомому, женщина частями в течение месяца переводила на указанную платформу денежные средства. После перевода «советчик» ещё некоторое время поддерживал контакт: присылал скриншоты «роста доходности», убеждал не выводить средства сразу, чтобы не потерять проценты, и предлагал «докинуть» ещё немного для «максимального эффекта».

Когда женщина попыталась зайти в личный кабинет на инвестиционной платформе, доступ оказался заблокирован. Номер мужчины больше не отвечал, а профиль на сайте знакомств был удалён. Поняв, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции устанавливают реквизиты счетов, на которые были переведены деньги, и принимают меры к выявлению лиц, причастных к совершению преступления.

Полиция предупреждает: не доверяйте финансовым советам от малознакомых людей, особенно если они получены в интернете или в переписке на сайтах знакомств. Любые предложения «гарантированного дохода» и «лёгких денег» — частый признак мошенничества. Перед тем как вкладывать средства, обязательно проверяйте легальность инвестиционной платформы на сайте Банка России, а при малейших сомнениях — консультируйтесь со специалистами и сообщайте о подозрительных предложениях в полицию по телефону 112.

Теги: Мошенники

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