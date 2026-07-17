Самарский Росреестр обозначил принципы повышения капитализации региона

На территории муниципального района Волжский Самарской области состоялось выездное заседание оперативного штаба по реализации государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» и по повышению капитализации территории под председательством заместителя председателя Правительства Самарской области Ольги Собещанской, на котором обсудили промежуточные результаты по выполнению поручений Президента Российской Федерации в сфере земли и недвижимости.

В ходе заседания представители ОМС городских округов Новокуйбышевска, Чапаевска, Отрадного и муниципальных районов Волжский, Камышлинский и Красноярский довели информацию о текущем состоянии муниципальных образований по ключевым поручениям руководства страны.

Исполняющая обязанности руководителя самарского Росреестра Татьяна Титова рассказала о мероприятиях, направленных на повышение капитализации Самарской области.

Одним из ключевых направлений деятельности Росреестра является системное совершенствование сферы государственной кадастровой оценки, с акцентом на максимально полный сбор данных о рынке недвижимости. Начиная с 2020 года, самарский Росреестр планомерно реализовывал федеральный проект «Полный и точный реестр», наполняя ЕГРН сведениями об отсутствующих характеристиках объектов недвижимости. Результатом работы явилось отсутствие объектов недвижимости без кадастровой стоимости. Кроме того, с начала 2026 года наблюдается положительная динамика изменения суммарной кадастровой стоимости отдельных территорий и Самарской области в целом.

Проведение кадастровой оценки невозможно, если не все объекты недвижимости стоят на кадастровом учете. Одним из наиболее эффективных и быстрых способов наполнения ЕГРН полными и точными сведениями являются комплексные кадастровые работы (ККР), которые также обсуждались на заседании штаба. Среди участников встречи присутствовали муниципальные образования, в которых в 2026 году запланированы ККР.

«От качественной работы муниципалитетов по различным государственным и региональным программам по исполнению поручений Президента Российской Федерации зависит капитализация всего региона. В существующих условиях мобилизации резервов обсуждаемый вопрос приобретает практичную значимость. Комплексные кадастровые работы – один из инструментов повышения капитализации территории. Качество и оперативность работы муниципалитетов в проведении ККР – главная задача для исполнения поручений», – отметила Татьяна Титова.

Отдельной темой на заседании звучала работа Единой цифровой платформы «Национальная система пространственных данных» (НСПД). В 2026 году Самарской области предстоит в числе участников второго потока внедрить использование ФГИС ЕЦП НСПД при предоставлении государственных и муниципальных услуг в сфере земли и недвижимости.

Вся цифровая экосистема Росреестра направлена на обеспечение скорости оборота капитала. Благодаря проекту «Земля для стройки» выявляются и вовлекаются в оборот земельные участки и территории в целях жилищного строительства. На сегодняшний день сформирован земельный фонд в целях жилищного строительства по итогам 2025 года - 4156 га, из которых 150 га уже вовлечено в строительство для целей ИЖС на всех территориях муниципалитетов - участников заседания, а в городском округе Чапаевск вовлекли в оборот земельный участок под многоквартирную застройку. Ключевая задача Росреестра - продолжение формирования земельного фонда пригодных для строительства территорий.

«В Самарской области работа по выполнению поручений руководства страны проводится в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления, органами государственной власти, Управлением Федеральной налоговой службы, и напрямую влияет на экономическое развитие региона.» - подытожила Татьяна Титова.

Материал подготовлен пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области