В Самарской области круизную компанию оштрафовали за опасные теплоходы

Куйбышевская транспортная прокуратура проверила перевозчика и нашла нарушения на четырех пассажирских теплоходах.

Правоохранители уточнили, что на судах неправильно хранили горюче-смазочные материалы и эксплуатировали электроприборы. Это угрожало пожарной безопасности и могло привести к авариям.

Транспортный прокурор внес представление руководителю фирмы. Все нарушения устранили. Арбитражный суд региона по инициативе прокуратуры оштрафовал перевозчика на 150 тыс. рублей за нарушение требований техрегламентов, пишет Самара-МК.