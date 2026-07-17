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2ГИС рассчитал, сколько стоит посещение открытых бассейнов в Самаре

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2ГИС рассчитал, сколько стоит посещение открытых бассейнов в Самаре

 

Аналитики геосервиса 2ГИС изучили цены на посещение открытых бассейнов с самым высоким рейтингом в городах-миллионниках. Средняя стоимость в будний день составляет чуть более 2 000 рублей, в выходные — более 2 500 рублей

Всего в городах-миллионниках работает более 230 открытых бассейнов. Больше всего их в Москве (58), Краснодаре (33) и Ростове-на-Дону (25). В 2ГИС доступна детальная информация обо всех бассейнах в городе: пользователи могут фильтровать поиск по типу бассейна (крытый, открытый, детский), смотреть актуальные цены, рейтинги и читать отзывы. Это позволяет спланировать визит и выбрать оптимальный вариант для отдыха всей семьей.

Специалисты 2ГИС изучили минимальную стоимость одного сеанса (два-три часа или день – в зависимости от доступных тарифов) в бассейнах для взрослых посетителей в будние и выходные дни — такие данные можно найти в карточках в разделе «Цены». 

Средняя стоимость посещения открытого бассейна в будний день, по данным 2ГИС, составляет 2074 рубля, в выходные — 2545 рублей. Самые низкие цены зафиксированы в Воронеже: в будние дни — 1143 рубля, в выходные — 1400 рублей. В тройку городов с самыми бюджетными ценами по будням вошли Уфа (1550 рублей) и Краснодар (1560 рублей). По выходным дешевле всего плавать в Волгограде (1750 рублей) и Нижнем Новгороде (1800 рублей).

Наиболее высокая стоимость посещения бассейнов в Москве: в среднем в будни она составляет 2714 рублей, в выходные — 3023 рубля. На втором месте — Екатеринбург: в будни посещение стоит в среднем 2514 рублей, в выходные — 3264 рубля. Также в топ-3 городов по стоимости в будни входит Санкт-Петербург (2667 рублей), а в выходные — Казань (3015 рублей).

В среднем стоимость посещения бассейна в выходной день выше на 23%. Минимальная разница в цене по сравнению с будним днем наблюдается в Волгограде (7%), Нижнем Новгороде (7%), Москве и Санкт-Петербурге (11%). Самая высокая — в Ростове-на-Дону, Уфе и Екатеринбурге: до 30%.

 

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