С 1 сентября учителя больше не смогут удалять детей с занятий за плохое поведение

С 1 сентября 2026 года в российских школах вступят в силу новые правила, регулирующие порядок удаления учеников с занятий за нарушение дисциплины. Согласно приказу Министерства просвещения, педагоги больше не смогут самостоятельно принимать решение о том, чтобы вывести школьника с урока.



Если ученик нарушает порядок во время занятия, учитель сначала обязан сделать ему замечание. В случае повторного нарушения педагог должен обратиться к администрации образовательной организации для дальнейшего решения ситуации.



Право принять решение о временном удалении ученика с урока получит только уполномоченный сотрудник школы. После этого образовательная организация должна будет уведомить родителей или законных представителей ребенка о произошедшем.



Новые правила направлены на установление единого порядка реагирования на нарушения дисциплины и разграничение полномочий педагогов и администрации образовательных учреждений. Ожидается, что такой механизм позволит более объективно рассматривать конфликтные ситуации и обеспечит соблюдение прав всех участников образовательного процесса, пишет klg.aif.ru.