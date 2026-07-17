Жителей губернии приглашают узнать свой ВИЧ-статус

Специалисты Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД проводят бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ.



Пройти тестирование можно:

18.07.2026 с 16:00 до 20:00 Жигулевск, Центральная площадь

23.07.2026 с 17:00 до 21:00 Самара, ТЦ Мега

25.07.2026 с 10.00 до 14:00 Безенчук, ЖД/АВТОВОКЗАЛ

25.07.2026 с 16.00 до 20:00 Чапаевск, ТЦ Новая Легенда

30.07.2026 с 17.00 до 21:00 Самара, ТЦ Вива Лэнд



Результат экспресс-теста готов в течение 15 минут. Его результаты конфиденциальны.

Фото: минздрав СО