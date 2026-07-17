Я нашел ошибку
Главные новости:
С 22:00 17 июля начнётся обновление трамвайных путей по улице Красноармейской в Самаре – до 05:00 5 августа работы выполнят от улицы Агибалова до улицы Спортивной.
Меняется схема движения транспорта по улице Красноармейской в Самаре
17 июля телебашня в Самаре озарится праздничной иллюминацией в честь Дня самарской символики.
Самарская телебашня озарится праздничной иллюминацией в честь Дня самарской символики
Более 2000 жителей Самарской области с начала года приступили к обучению по национальному проекту «Кадры».  
Нацпроект «Кадры» помогает жителям Самарской области получить новые профессии
Работы с ограничением водоснабжения в Самаре запланированы уже в эти выходные - 18-119 июля.
Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы  в городе
За помощью к тольяттинским полицейским обратилась женщина − представитель одного из православных учреждений, расположенных в Автозаводском районе Тольятти.
Полицейские  Тольятти задержали подозреваемого в ограблении храма
За последние два года в Ставропольскую центральную районную больницу по программе «Земский доктор» привлечено 10 специалистов.
«Земский доктор»: в Ставропольской больнице с 2026 года работает педиатр Павел Сурков
В рамках стратегической инициативы по разработке региональных стандартов сохранения наследия состоялся круглый стол Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ»
Самарская область представила модель привлечения инвестиций в объекты культурного наследия
В Промышленном районе Самары проведут аварийно-восстановительные работы на водоводе холодного водоснабжения диаметром 600 мм.
По участку улицы Ново-Вокзальной в Самаре ограничат движение транспорта
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.32
0.36
EUR 89.33
0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском парке «Молодёжный» пройдут открытая фитнес-тренировка и детские активности
"Самара в движении" приглашает жителей на летние тренировки
В Самаре железнодорожные экоактивисты присоединились к проекту «ЭКОслед 2:0»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область представила модель привлечения инвестиций в объекты культурного наследия

167
В рамках стратегической инициативы по разработке региональных стандартов сохранения наследия состоялся круглый стол Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ»

В рамках стратегической инициативы по разработке региональных стандартов сохранения наследия состоялся круглый стол Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ», объединивший представителей Агентства стратегических инициатив, органов охраны объектов культурного наследия, институтов развития и бизнес-сообщества из более чем 20 регионов.

Исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев презентовал региональный подход к сопровождению инвесторов, выстроенный на взаимодействии двух операторов – регионального (Корпорация развития) и муниципального (Агентство развития исторической Самары). В Самарской области эта связка работает как единая система: инвестор получает полный цикл услуг от выбора объекта до ввода в эксплуатацию, а разделение уровней позволяет избегать бюрократических разрывов и ускорять согласования.

«Мы выстраиваем механизм, при котором инвестор работает с «одним окном», а за его спиной – слаженное взаимодействие региональной и муниципальной команд. Это сокращает сроки согласований и снижает риски для бизнеса», – отметил Иван Манаев в ходе обсуждения.

Участники круглого стола обсудили различные модели операторов, обменялись лучшими практиками и возможностями их тиражирования в других субъектах Российской Федерации.

По итогам мероприятия достигнуты следующие договоренности: подготовить предложения по совершенствованию федерального законодательства для сокращения административных барьеров при реализации инвестиционных проектов; сформировать образовательную программу для региональных операторов, органов охраны объектов культурного наследия, корпораций развития и органов местного самоуправления; включить вопросы сохранения и вовлечения объектов культурного наследия в работу по развитию опорных населенных пунктов; продолжить развитие историко-культурных кластеров и новых механизмов привлечения частных инвестиций в объекты культурного наследия.

На инвестиционном портале Самарской области investinsamara.ru представлена актуальная информация об исторической недвижимости, доступной для инвесторов, и мерах государственной поддержки.

Агентство по привлечению инвестиций Самарской области осуществляет комплексную поддержку инициаторов инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Самарской области, по принципу «единого окна». Обращаться по телефону 8 (800) 505 90 36.

Работа по повышению инвестиционной привлекательности региона и созданию комфортных условий для бизнеса ведется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото – Минэкономразвития Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В самарском парке «Молодёжный» пройдут открытая фитнес-тренировка и детские активности
17 июля 2026  12:58
В самарском парке «Молодёжный» пройдут открытая фитнес-тренировка и детские активности
254
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в День самарской символики
17 июля 2026  11:47
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в День самарской символики
249
Рано утром в пятницу 17 июля, в Самарской области снова объявляли ракетную опасность
17 июля 2026  09:35
Рано утром в пятницу 17 июля, в Самарской области снова объявляли ракетную опасность
269
В Самаре проверили ход ремонтной кампании в школах и детских садах: до 1 сентября осталось полтора месяца
16 июля 2026  12:53
В Самаре проверили ход ремонтной кампании в школах и детских садах: до 1 сентября осталось полтора месяца
555
В период с 16 по 19 июля 2026 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
15 июля 2026  14:03
В период с 16 по 19 июля в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
1045
Весь список