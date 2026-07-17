Нацпроект «Кадры» помогает жителям Самарской области получить новые профессии

Более 2000 жителей Самарской области с начала года приступили к обучению по национальному проекту «Кадры». Это обучение проводится по востребованным на рынке труда региона профессиям и бесплатно как для граждан, так и для работодателей. Заявки подаются на портале «Работа России», а затем Кадровый центр «Работа России» Самарской области подключается к организации обучения.

«Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование доступно для определенных категорий граждан, - отметил директор Кадрового центра «Работа России» Самарской области Александр Митюхин. – Набор программ ежегодно меняется, потому что обучение проводится по востребованным профессиям. Популярны направления, связанные с программным продуктом 1С, работой с искусственным интеллектом, такие направления как специалист по эксплуатации мобильных робототехнических комплексов и беспилотных аппаратов, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, швея. Программы обучения разные, каждый может себе выбрать подходящую».

Центр дополнительного профессионального образования ООО «ТехноСофт» в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» нацпроекта «Кадры» проводит обучение по программам: «Программист 1С», «Системный аналитик 1С: Бухгалтерия», «Системный аналитик 1С: Зарплата и управление персоналом», «Программист Python», «Специалист по работе с системами искусственного интеллекта» и другим. Длительностью обучения различна – можно пройти профессиональную переподготовку и получить новую профессию или повысить квалификацию.

«Все больше предприятий и организаций используют отечественное программное обеспечение, продукты фирмы «1С» и раньше были популярными, а сегодня, помимо бухгалтерии, их используют для управления и автоматизации процессов на предприятии, - прокомментировал директор ООО «ТехноСофт» Вячеслав Гинсбург. – Поэтому сейчас высокий спрос на специалистов, сопровождающих внедрение и использование программных продуктов 1С. Популярно направление по искусственному интеллекту, использование ИИ позволяет повысить производительность труда за счет автоматизации рутинных операций во всех сферах деятельности».

Программа «Системный аналитик 1С:Бухгалтерия» рассчитана на 256 часов. От системного аналитика требуется глубокое знание предметной области, в данном случае - бухгалтерского учета, и владение самой системой автоматизации «1С:Бухгалтерия 8». Эти две составляющие позволяют специалисту корректно ставить задачи разработчикам-программистам, модернизировать конфигурацию под нужды предприятия и эффективно сопровождать работу с продуктами «1С». Занятия проходят в малых группах, чтобы эффективнее осваивать практические навыки.

«Учиться очень интересно, ни разу не пожалела, что решилась на обучение, все на практических примерах, - поделилась участница обучения Валерия Акулова. - Буквально взахлеб рассказываю своим знакомым, о том, как проходят занятия, о том, что есть возможность получить профессию бесплатно, если подать заявку на сайте «Работа России».

В рамках национального проекта «Кадры» обучение могут пройти:

- граждане, обратившиеся в органы службы занятости в целях поиска работы;

- граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста;

- граждане, фактически осуществляющие уход за ребенком и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

- женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно;

- инвалиды;

- ветераны боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции и приравненные к ним, уволенные с военной службы (службы, работы);

- молодежь в возрасте до 35 лет включительно и другие.

Подробнее – на www.trudvsem.ru.

Фото предоставлено пресс-службой ГКУ Самарской области «Управляющий центр занятости населения»