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По запросам «Т Плюс» 304 объекта в Самаре перенесены на безопасное расстояние от тепловых сетей 

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Специалисты «Т Плюс» ведут планомерную работу по освобождению охранных зон тепловых сетей от незаконных построек.

Специалисты «Т Плюс» ведут планомерную работу по освобождению охранных зон тепловых сетей от незаконных построек. За прошедшие пять лет по запросам энергетиков в Самаре перенесены на безопасное расстояние от коммуникаций 304 различных объекта. Это результат совместной работы энергокомпании и администрации областной столицы.

Охранные зоны — особая территория вблизи трубопроводов. Она устанавливается на 3 метра с каждой стороны от теплотрассы. Здесь нельзя размещать игровые комплексы и детские площадки, устраивать автостоянки, а также строить объекты. Такое ограничение необходимо для безопасности горожан и оперативного проведения ремонтных работ на коммуникациях.

Сейчас в Самаре 261 объект, в том числе 68 детских и спортивных площадок, размещены в охранных зонах теплосетевых коммуникаций. Актуальный список направлен энергетиками в районные администрации и департамент городского хозяйства и экологии Самары для дальнейшего переноса построек в безопасные места.

«Мы нередко сталкиваемся с ситуацией, когда для небольшого ремонта требуется освободить место работ от неправомерно размещённого в охранной зоне объекта, будь то гараж или торговый павильон. По опыту, значительное время уходит на поиски собственника и организацию демонтажа. Всё это время жители близлежащих домов могут быть лишены горячей воды и тепла», — отметил технический директор — главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Самарского филиала «Т Плюс» Александр Климашин.

Сообщить о фактах размещения объектов в охранной зоне тепловых сетей можно в Тепловую справочную службу по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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