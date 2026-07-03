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Энергетики «Т Плюс» проверят состояние тепловых сетей от ТЭЦ ВАЗа

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С 6 по 12 июля «Т Плюс» проведёт заключительный этап гидравлических испытаний тепловых сетей от ТЭЦ ВАЗа.

С 6 по 12 июля «Т Плюс» проведёт заключительный этап гидравлических испытаний тепловых сетей от ТЭЦ ВАЗа. Это позволит определить слабые участки коммуникаций, которые требуют первоочередной замены.

На период опрессовки будет ограничена подача горячей воды в жилые дома, социальные учреждения и предприятия, расположенные в периметре улиц: Вокзальная, Борковская, Южное шоссе, Свердлова, Полякова, Ворошилова, 40 лет Победы.
 
Энергетики «Т Плюс» призывают жителей соблюдать правила безопасности:
- не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и люками тепловых камер;
- не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество;
- напомнить детям и подросткам об опасности игр вблизи трубопроводов и мест проведения ремонта коммуникаций.
 
Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с управляющими компаниями после устранения выявленных дефектов.

Обо всех повреждениях или открытых люках на тепловых камерах просьба сообщать в Тепловую справочную службу (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.

 

Фото:   пресс-служба «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

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