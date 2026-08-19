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19 августа – День особо охраняемых природных территорий Самарской области

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В Самарской области действуют три территории федерального значения и 214 памятников природы областного уровня.

В регионе действуют три территории федерального значения и 214 памятников природы областного уровня. За последние годы сеть региональных ООПТ значительно расширилась: с 2013 по 2024 год их площадь увеличилась с 72 до 95,3 тысячи гектаров, а в 2026 году она достигла уже более 100 тысяч гектаров. При этом количество утверждённых охранных зон выросло с трёх в 2016 году до 162 к 2026‑му — практически у каждого памятника природы теперь есть защитный пояс.

В этом году при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева созданы три новых особо охраняемых природных территории: «Майтуга», «Овраг Куркульный» и «Оползневые террасы у села Новодевичье». Охранный статус таких объектов защищает их от хозяйственного освоения, сохраняя уникальные ландшафты для будущих поколений.

Вся эта работа была бы невозможна без ежедневного вклада учёных, экологических инспекторов и неравнодушных жителей, которые заботятся о природном наследии региона. С праздником!

 

Фото:  : Алексей Паженков / пресс-служба Минприроды Самарской области

Теги: Самара Экология

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