Покос газонов: 19 августа в Самаре запланированы работы по 15 адресам

В Самаре продолжается сезонный покос травы. По 1 циклу работы выполнены на площади 472,42 га (100%), по 2 циклу (повторный покос) — 472,42 га (100%), по 3 циклу — 423,6 га (89,6%), по 4 циклу — 101,7 га (21,5%).



19 августа запланированы работы по адресам (по погодным условиям):



Кирова проспект от Московского ш до моста "Кировский"

Автомобильная дорога в п. Падовка и в п. Чкалова

Разворотная площадка для автобусов в 14 микрорайоне

Разворотная площадка для автобусов в 15 микрорайоне

Металлистов от ул. Ставропольской до тупика

Республиканская от ул. Марии Авейде до ул. Алма-Атинской, 29

Арцыбушевская от ул. Льва Толстого до ул. Полевой

Заводская от ул. Арбатской до ул. Грозненской

Воздушного Флота от ул. Охтинской до местного проезда

Новоохтинская (пос. Рубежный)

Гагарина ул. от ул. Авроры до Московского шоссе (четная сторона)

Симферопольская от Красноглинского шоссе до ул. имени академика Н.Д. Кузнецова

Павла Маркина переулок от ул. Сергея Лазо до ул. имени академика Н.Д. Кузнецова

Ул. Советской Армии от ул. Стара-Загора до НФС-1

Советской Армии