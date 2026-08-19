В Самаре отметят День Государственного флага Российской Федерации

С 20 по 22 августа в Самаре пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации. Основные события пройдут 22 августа - в 18.00 в амфитеатре Софийской набережной начнется концерт Самарского концертного духового оркестра. Прозвучат любимые мелодии отечественных авторов и популярные патриотические песни разных лет. (6+)



Накануне праздника волонтеры будут раздавать ленты-триколоры. 20 августа вручение лент будет происходить в парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина, Парке Дружбы, на площади Куйбышева и на Крымской площади, на улице Ленинградской на пересечении с улицей Фрунзе. Также ленточки будут вручать у ДК поселка Зубчаниновка в преддверии концерта и выставки детских рисунков. Раздача лент продолжится и 21 августа. В этот день волонтеров с триколорами можно будет встретить на улице Ленинградской, Крымской площади, в сквере имени О. Санфировой и на бульваре по улице Чернореченской.



В Самарском литературном музее и Музейно-выставочном центре «Самара Космическая» будут представлены арт-проекты и пройдут мастер-классы, посвящённые празднику. В Детской картинной галерее состоятся «Летние мастерские в саду у Клодта» и бесплатные экскурсии по выставке к 440-летию Самары. В библиотеках Самарской муниципальной библиотечно-информационной системы и Централизованной системы детских библиотек в течение недели пройдут интеллектуальные командные игры, литературно-исторические часы и игры. С более подробной программой можно ознакомиться в госпабликах учреждений.



День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. Праздник установлен в 1994 году указом президента РФ в честь восстановления исторического трехцветного бело-сине-красного флага, который впервые подняли над Белым домом в Москве в августе 1991 года.

Фото: пресс-служба администрации Самары