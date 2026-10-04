Жителям Самарской области объяснили порядок включения отопления в домах

В Самарской области решение о подачи тепла в дома с централизованным отоплением принимает орган местного самоуправления, то есть администрация. Если дом отапливается от собственного оборудования (котельни или теплового пункта), то сроки могут выбрать сами собственники на общем собрании. Об этом сообщили в мэрии Тольятти.

«По правилам отопление включается, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже +8 °C пять дней подряд. Тепло подают не одновременно во все здания. Сначала соцобъекты и только потом жилые дома», – рассказали в пресс-службе.

Муниципалитет может учитывать реальную погоду за окном и начать отопительный сезон раньше положенного срока, если этого требуют климатические условия и интересы жителей. В этом случае не обязательно ждать пять дней холодов подряд, пишет Самара-КП.

Если отопление не включают, можно уточнить в домовом чате, было ли распоряжение о начале отопительного сезона и готов ли технически дом. Напомним, в Самарской области отопительный сезон уже начался.