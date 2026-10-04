цены на кофе в России с начала года снизились на 2%

Натуральный растворимый кофе с начала текущего года подешевел в России примерно на 2%. Об этом рассказал эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

Он отметил в беседе с РИА Новости, что по состоянию на начало года стоимость 1 кг натурального растворимого кофе составляла 4233 рубля, однако к августу этот показатель снизился до 4148 рублей.

«...Что примерно на 2% ниже уровня начала года», — сказал собеседник агентства, добавив, что аналогичная ситуация прослеживается и в случае с натуральным кофе в зёрнах, а также с молотым.