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В Кинельском районе машина перевернулась в кювет: пострадали юноши 16 и 17 лет, а также 30-летний мужчина

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В Кинельском районе машина перевернулась в кювет: пострадали юноши 16 и 17 лет, а также 30-летний мужчина

Еще одно дорожно-транспортное происшествие 3 октября произошло в 23:30 в Кинельском районе. По данным, собранным госавтоинспекторами, не имеющий права управления транспортными средствами 23-летний мужчина, управляя автомашиной LADA Vesta, двигался по 40 км автодороги "Кинель - Богатое - Борское" со стороны города Кинель в направлении села Богатое. В пути следования нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Пассажиры автомобиля - юноши 16 и 17 лет, а также 30-летний мужчина доставлены в медицинское учреждение. Установлено, что в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Теги: ДТП

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