В Самарской области сотрудники уголовного розыска регионального главка полиции пресекли деятельность преступной группы, вымогавшей деньги у местного жителя.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД СО получили сведения о противоправной деятельности группы лиц, которые похитили местного жителя и вымогали у него 2,5 миллиона рублей, перечисленные в качестве выплаты военнослужащему, заключившему контракт с Министерством обороны РФ для прохождения службы в зоне СВО.

В ходе отработки оперативной информации полицейские установили потерпевшего - 19-летнего жителя Тольятти. Для выяснения обстоятельств преступления сотрудники детально изучили финансовые документы гражданина и провели ряд мероприятий, в том числе с применением технических средств.

Благодаря слаженным действиям полицейских, сотрудников Управления ФСБ РФ по Самарской области и Управления Росгвардии по Самарской области удалось установить личности и задержать троих жителей города Тольятти, причастных к противоправной деятельности. В настоящее время задержанные переданы в СУ СК РФ по Самарской области для дальнейшего разбирательства и привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Работа по установлению всех эпизодов противоправной деятельности и возможных соучастников продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области