В Тольяттинском государственном университете прошёл первый региональный профилактический фестиваль «ТАКТ. Безопасность». Мероприятие объединило студентов, представителей органов внутренних дел и специалистов в сфере обеспечения безопасности - его цель состояла в формировании у молодёжи навыков безопасного поведения и повышении уровня правовой грамотности.

В рамках фестиваля сотрудники полиции провели со студентами разъяснительную работу. Полицейские рассказали им о правилах безопасного поведения в различных жизненных ситуациях, подробно остановились на распространённых схемах мошенничества и дали практические рекомендации, как не стать жертвой злоумышленников.

Для максимального вовлечения аудитории полицейские организовали тематическую площадку, посвящённую вопросам личной и общественной безопасности, а которой использовались интерактивные форматы.

Сотрудники органов внутренних дел подчеркнули, что профилактика правонарушений и повышение правовой грамотности населения остаются одними из приоритетных направлений деятельности полиции. По словам представителей ведомства, подобные фестивали позволяют охватить значительное количество молодежи, выстроить прямой диалог, донести важную информацию и с помощью наглядных примеров и практики надёжно закрепить её, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области