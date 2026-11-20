Агентство бизнес‑туризма и мероприятий «MICE Market» совместно с Управлением туризма г.Тольятти представили потенциал Самарской области на MICE Excellence Forum 2026 в Москве

На площадке форума, собравшего свыше 1 000 участников и представителей 15 стран, компания «MICE Market» презентовала обновленный каталог о MICE туризме в Самарской области, варианты программ для деловых туристов, инфраструктурные возможности региона для приема деловых гостей.

Управление туризма г.Тольятти (при участии конгресс‑отелей «Гранд Луксор» и «Лада Резорт») представило город на сессии «Презентация российских MICE‑направлений», где был представлен потенциал промышленного туризма Тольятти.

Интерес к промышленному туризму в регионе растет: в 2025 году предприятия области посетили 75,9 тыс. человек (в том числе «АВТОВАЗ», «ЛАДА Спорт», «Самарский завод электромонтажных изделий», «Самарский Стройфарфор»). В 2026 году проект Самарской области «Крылья промышленности: будущее в настоящем» стал победителем в номинации «За развитие индустриального гостеприимства».

Фото: министерство туризма Самарской области