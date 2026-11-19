В Тольятти прошел рейд по автовладельцам, имеющим задолженности за вывоз твердых коммунальных отходов. Мероприятие прошло с использованием бортового аппаратно-программного комплекса «Кибер-Шериф», который позволяет определить должника по госномеру автомобиля.

С помощью современной высокотехнологичной камеры АПК «Кибер-Шериф» был установлен автовладелец, чья задолженность за вывоз ТКО превысила 130 тысяч рублей. В связи с тем, что мужчина не исполнял свои финансовые обязательства иномарка должника была арестована и отправлена на специализированную стоянку. Теперь мужчине придется погасить задолженность в полном размере, прежде чем он сможет вновь сесть за руль своего автомобиля.

Всего с начала ноября 2026 года в Самарской области в рамках рейдовых мероприятий по жителям региона, имеющим задолженности за вывоз твердых коммунальных отходов взыскано свыше одного миллиона рублей.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области