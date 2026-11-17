В первом этапе конкурса 2027 года принимают участие 8 294 некоммерческие организации из 89 регионов нашей страны. В основном заявители запросили гранты в размере от 1 до 5 млн руб. (46%) и на сумму до 1 млн руб. (44%).



От Тольятти для участия в Конкурсе подана 51 заявка от 43 организаций по следующим направлениям:

• Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни – 14;

• Охрана окружающей среды и защита животных – 3;

• Поддержка молодёжных проектов– 5;

• Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения – 6;

• Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства – 7;

• Развитие институтов гражданского общества – 1;

• Сохранение исторической памяти – 1;

• Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан – 14.



В числе конкурсантов 4 организации, которые участвуют в конкурсе впервые. На реализацию всех проектов тольяттинцами запрошено свыше 137 млн рублей. С учетом предполагаемого софинансирования общая сумма составляет более 246 млн рублей.



Напомним, что Центр поддержки общественных инициатив Тольятти проводит групповые и индивидуальные консультации по подготовке проектов на конкурс для НКО города. Это помогает им готовить заявки, которые повышают шансы на успех.



В 2026 году от Тольятти на оба конкурса Фонда президентских грантов было подано 104 заявки от 94 организаций, победителями стали 24 проекта. На их реализацию выделено почти 63 млн руб, а с учетом софинансирования поддержка составила свыше 119 млн рублей.



Итоги конкурса будут подведены в конце января 2027 года. Уже в феврале победители смогут приступить к реализации своих проектов, сообщает пресс-служба администрации Тольятти.

Фото: пресс-служба администрации Тольятти