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Самарская область на третьем месте в командном зачете на «Кубке дружбы» по каратэ

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Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок дружбы» проходили с 13 по 15 ноября в Тольятти на «Лада-Арене». Участники - 1100 спортсменов из 31 региона.

Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок дружбы» проходили с 13 по 15 ноября в Тольятти на «Лада-Арене». Участники - 1100 спортсменов из 31 региона. Организатором соревнований выступила Самарская областная федерация каратэ при поддержке минспорта.

Бойцы из Самарской области завоевали 9 золотых, 4 серебряные и 15 бронзовых медалей. В общекомандном зачете у нашего региона третье место, серебро взяла Саратовская область, золото у Башкортостана.

В личном зачете победителями стали спортсмены нашего региона Руслан Яковлев (дважды), Маргарита Локотош, Федор Евдокимов, Марс Абдрахманов, Иван Сорокин, Кирилл Станичнов, Степан Давыдов и Виктор Томин. В рамках открытия прошла зрелищная матчевая встреча сборных Самарской области и России, где наши бойцы одержали победу

- Это очень значимые соревнования, которые показывают, насколько любят каратэ в нашем регионе. Для меня важно, что Федерация каратэ России оказала нам честь принимать турнир с участием сильнейших спортсменов страны, - отметила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская. Нововведением в этом году стал фестиваль здорового образа жизни «Дружба фест». Он развернулся на десяти интерактивных площадках: от силовых тренажеров и фехтования до выставки боевого оружия и проверки здоровья. Центральным событием стала «Игра в титанов». Среди 60 участников победителем стал 11-летний тольяттинец Кирилл Реков.

 

Фото:   Максим Калинкин / минспорта СО

Теги: Тольятти

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