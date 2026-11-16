В Самаре пройдет финальная часть Всероссийского ежегодного фестиваля дизайна «Свой формат»

20–21 ноября 2026 года в Самаре состоится финальная часть Всероссийского ежегодного фестиваля дизайна «Свой формат».

Два дня активных событий объединят дизайнеров, архитекторов, художников, представителей креативных индустрий и всех, кому интересно, как создаётся визуальный мир вокруг нас.

Дизайн давно вышел за пределы мастерских и студий. Он определяет облик городов, меняет привычные предметы, формирует пространство, в котором мы живём, влияет на коммуникацию, моду, технологии и культуру.

«МЫ В ДИЗАЙНЕ!» — главный девиз фестиваля 2026 года, юбилейного для Союза дизайнеров. Это не только признание профессионального сообщества в любви к своему делу, но и приглашение каждому увидеть, насколько тесно дизайн связан с нашей жизнью.

Дизайн как искусство: выставка в Доме архитектора

20 ноября в 17:00 состоится вручение дипломов победителям Всероссийского фестиваля дизайна, музыкальный вечер, а также открытие выставки работ членов Союза дизайнеров. Вы увидите не только яркие примеры промышленного дизайна и оформления интерьера, но и работы известных стрит-артистов. Выставка будет работать неделю.

Где: Дом архитектора, Самара, ул. Чапаевская, 210.

Дизайн как разговор о будущем

21 ноября фестиваль продолжится в региональном центре «Мой бизнес», где одновременно на нескольких площадках пройдут лекции, профессиональные встречи и другие события.

Программа охватывает темы от визуальной культуры города до промышленного дизайна, от моды и архитектуры до искусственного интеллекта и кино.

Как Самара общается с нами? Этому вопросу будет посвящена лекция о визуальной коммуникации города от ИРТИС (Институт развития территорий и исторической среды). Участники смогут по-новому взглянуть на знакомые улицы и понять, как городская среда передаёт информацию и формирует впечатление о городе.

Дизайн-студия «SITO» представит опыт разработки визуальной части дизайн-кода на примере Вологды и Череповца — городов, в которых дизайн становится инструментом формирования узнаваемой городской идентичности.

Сергей Смирнов, вице-председатель Союза дизайнеров России, директор Центра исследований и инновационных разработок РГХПУ имени С. Г. Строганова, расскажет о промышленном дизайне — направлении, в котором творческая мысль встречается с технологиями и производством.

Руководитель галереи «Новое пространство» Дмитрий Вырыпаев расскажет о создании среды для творчества.

Отдельное место в программе займут новые визуальные языки и творческие практики. Призёр международного конкурса AI-фильмов Александр Зуев обратится к теме искусственного интеллекта в кино, известный граффити-райтер и стрит-арт-художник Денис Вертиго и сооснователь и куратор выставочных проектов, дизайнер и художник Дмитрий Файницкий — к арт-игрушкам и стрит-арту, известный самарский художник, тату-мастер Игорь Кукушкин расскажет о дизайне татуировки, театральный художник Урсула Берг — о создании уникальных костюмов для спектаклей.

В программе также встречи, посвящённые архитектуре, интерьеру, дизайну в других странах, визуальным образам в кинематографе и моде.

Программу завершит уже традиционный показ мод от российских дизайнеров.

Где: региональный центр «Мой бизнес», Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

Свой формат — пространство профессионального диалога

Фестиваль «Свой формат» — это возможность выйти за пределы привычной профессиональной среды, обменяться идеями и увидеть дизайн глазами коллег из других направлений.

«МЫ В ДИЗАЙНЕ!» — это приглашение не просто посмотреть на дизайн, а увидеть себя внутри него.

Подробная программа на информационных ресурсах фестиваля vk.ru/club153568244

Фото: минкульт СО