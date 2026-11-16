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Самарская школа подготовки кадров в сфере культуры — одна из самых сильных  в России

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С 11 по 13 ноября в Москве, в рамках Всероссийской конференции методических служб состоялся финал Всероссийского смотра-конкурса региональных методических служб — 2026.

С 11 по 13 ноября в Москве, в рамках Всероссийской конференции методических служб состоялся финал Всероссийского смотра-конкурса региональных методических служб — 2026.

Это ежегодный масштабный съезд представителей методических центров в сфере культуры, осуществляющих сопровождение системы детских школ искусств. Учредитель конкурса — Министерство культуры Российской Федерации.

Агентство социокультурных технологий Самарской области стало лауреатом в номинации "Совершенствование методик обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств", представив опыт организации XXXI Всероссийского конкурса молодых дарований "Жигулёвская палитра".

На конференции директор АСТ Игорь Жаткин рассказал о методических подходах, которые помогают раскрывать творческий потенциал юных художников через участие в конкурсе «Жигулёвская палитра». Ежегодно работы лауреатов в самых разных номинациях (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, дизайн и т.д) выставляются для самой широкой аудитории. Этот масштабный образовательный проект с более, чем 30-летней историей дал старт многим талантливым ребятам.
Коллектив Агентства поздравила министр культуры Самарской области Екатерина Матвеева:
«Эта награда —признание профессионализма вашей команды, вашего умения мыслить на шаг вперед и создавать работающие, эффективные инструменты для педагогов и наставников. За этой победой стоят сотни талантливых детей, которые благодаря вашим методикам находят свой путь в искусстве. Вы доказали, что самарская школа подготовки кадров в сфере культуры — одна из самых сильных и передовых в России. Желаю коллективу Агентства социокультурных технологий не сбавлять обороты, смело браться за новые амбициозные задачи и продолжать держать высокую марку Самарской области!».

Конкурс проводился в шестой раз в целях осуществления мониторинга, поддержки и трансляции лучшего опыта деятельности региональных методических служб в сфере культуры, создания условий для их развития.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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