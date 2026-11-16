Самарское село Курумоч во второй раз стало лучшим на всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

Сельское поселение Курумоч Волжского района Самарской области стало победителем Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» с проектом «В единстве наша сила». За эту инициативу поселению присуждена премия в размере 15 миллионов рублей.

Правительство России утвердило распределение 1 млрд рублей на поощрение победителей конкурса. Федеральная конкурсная комиссия отобрала 50 лучших практик из 33 регионов страны. В 2026 году комиссия рассмотрела около 1 220 практик из более чем 70 регионов. Победителей определили в двух категориях: городские округа и городские поселения получат от 10 до 50 млн рублей, сельские поселения - от 3 до 20 млн рублей. Средства поступят из федерального бюджета в региональные, а затем в бюджеты муниципалитетов до конца 2026 года. Конкурс координирует Минэкономразвития России.

«Конкурс даёт муниципалитетам возможность поделиться решениями, которые уже работают на местах. Победители смогут направить премии на развитие своих территорий и поощрение команд, которые реализовали эти проекты», - отметил заместитель министра экономического развития России Святослав Сорокин.

Отправной точкой проекта «В единстве наша сила» сельского поселения Курумоч стало восстановление Богоявленского храма - памятника архитектуры начала XX века. В этой масштабной работе объединились более двух тысяч жителей и уроженцев села: они вкладывали не только труд, но и волонтёрскую энергию, а также оказывали финансовую поддержку. Именно вокруг этой общей цели сформировалась устойчивая модель взаимодействия власти, бизнеса и общества. Восстановление храма стало не просто реставрацией памятника, а настоящей точкой единения для сообщества.

Проект дал импульс целому спектру локальных инициатив: вокруг него возрождаются народные промыслы, создан фонд костюмов Самарской губернии, регулярно проводятся соревнования по русской лапте, а коллектив мордовской песни «Эрзяночка» продолжает сохранять и развивать этническую культуру. По информации администрации сельского поселения, 70% населения участвуют в культурных и патриотических мероприятиях, 90% участников отмечают рост интереса к истории родного края, 92% молодёжи охвачены социально значимой деятельностью.

«Мы уже второй раз становимся победителями этого конкурса. В 2023 году победа была в номинации, связанной с управлением бюджетом, и на выигранные средства многое удалось сделать. Прежде всего, это 9 километров уличного освещения в исторической части села, где никогда такого не было: фонари у отдельных домов - да, а целиком - нет. Теперь есть. Удалось сделать капитальный ремонт библиотеки - она у нас теперь очень красивая. И в ДК полностью заменили «звук», приобрели звуковую аппаратуру, - рассказала временно исполняющая полномочия главы сельского поселения Курумоч Мария Кондратьева. - Вновь выигранные средства позволят продолжить благоустройство: уличное освещение появится там, где строятся новые дома, сделаем тротуары, обновим и улучшим детские площадки. Планов очень много, и эти средства позволят сделать много хорошего для наших жителей и гостей. Ведь вдоль села проходит трасса, и мне хочется, чтобы люди из разных уголков страны заезжали и видели какое красивое и современное наше село».

Конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится ежегодно и направлен на выявление, поощрение и распространение лучших практик деятельности органов местного самоуправления. В 2026 году на региональный этап в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» было подано 11 заявок. Заявки от Самарской области в этой номинации неоднократно получали высокую оценку на федеральном уровне.

Фото: Администрация с.п. Курумоч