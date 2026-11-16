Самарское село Курумоч во второй раз стало лучшим на всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Традиция выбора главной новогодней елки в Подмосковье существует с 2007 года. Поиски проходили летом и осенью. Специалисты оценивали деревья по разным параметрам.
Главную новогоднюю елку России выбрали в Клину
Минпросвещения поддержало позицию советника президента Елены Ямпольской, согласно которой в новые государственные учебники литературы для пятых классов «Зимний вечер» войдет в полном объеме.
Минпросвещения ответило на удаление строк из стиха Пушкина в учебнике: произведения русских классиков должны изучаться без сокращений
Администрации муниципалитетов получили паспорта готовности от Средне-Поволжского управления Ростехнадзора. Об этом на оперативном совещании 16 ноября, доложил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань.
Все 49 муниципальных образований региона готовы к прохождению отопительного сезона 2026-2027 годов
ООО «Атлас Трейлер» (резидент ТОР «Тольятти») привлекла 943 млн рублей льготного займа от федерального Фонда развития промышленности по программе «Автокомпоненты».
Более 900 млн рублей льготного займа ФРП получил резидент ТОР «Тольятти» - ООО «Атлас Трейлер»
Эта реликвия — не просто экспонат. Это живая память о подвигах, самоотверженности и верности долгу многих поколений огнеборцев.
В Сызрани ГУ МЧС СО приняло исторический пожарный ствол от коллег из Саратовской области
Специалисты лесного хозяйства региона системно помогают нашим бойцам в зоне проведения СВО: в середине ноября была организована 12-я поездка.
Самарские лесники отправили почти 50 тонн гумпомощи на фронт
По версии следствия, в ноябре 2026 года между фигуранткой и 60-летним мужчиной, находящимися в квартире по месту жительства мужчины, произошел конфликт.
32-летняя самарчанка нанесла палкой смертельные удары 60-летнему мужчине в ходе конфликта
Сызранский инклюзивный театр «ТИГР» на всероссийском уровне: зал аплодировал стоя!
Сызранский  инклюзивный театр «ТИГР» представил вторую часть форум-спектакля «Чувства» на V Всероссийском форуме «Жить и воспитываться в семье»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.51
0.36
EUR 91.19
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Справочник
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В рамках Международного конкурса молодых музыкантов им. Д. Б. Кабалевского в губернии проходит масштабная просветительская программа
В УФСИН Самарской области отметили День ветерана уголовно-исполнительной системы
В Самаре в центре труда и отдыха «Станкозавод» открылась новая выставка современного импрессионизма
Весь список
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарское село Курумоч во второй раз стало лучшим на всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

325
Сельское поселение Курумоч Волжского района Самарской области стало победителем Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» с проектом «В единстве наша сила».

Сельское поселение Курумоч Волжского района Самарской области стало победителем Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» с проектом «В единстве наша сила». За эту инициативу поселению присуждена премия в размере 15 миллионов рублей.

Правительство России утвердило распределение 1 млрд рублей на поощрение победителей конкурса. Федеральная конкурсная комиссия отобрала 50 лучших практик из 33 регионов страны. В 2026 году комиссия рассмотрела около 1 220 практик из более чем 70 регионов. Победителей определили в двух категориях: городские округа и городские поселения получат от 10 до 50 млн рублей, сельские поселения - от 3 до 20 млн рублей. Средства поступят из федерального бюджета в региональные, а затем в бюджеты муниципалитетов до конца 2026 года. Конкурс координирует Минэкономразвития России.

«Конкурс даёт муниципалитетам возможность поделиться решениями, которые уже работают на местах. Победители смогут направить премии на развитие своих территорий и поощрение команд, которые реализовали эти проекты», - отметил заместитель министра экономического развития России Святослав Сорокин.

Отправной точкой проекта «В единстве наша сила» сельского поселения Курумоч стало восстановление Богоявленского храма - памятника архитектуры начала XX века. В этой масштабной работе объединились более двух тысяч жителей и уроженцев села: они вкладывали не только труд, но и волонтёрскую энергию, а также оказывали финансовую поддержку. Именно вокруг этой общей цели сформировалась устойчивая модель взаимодействия власти, бизнеса и общества. Восстановление храма стало не просто реставрацией памятника, а настоящей точкой единения для сообщества.

Проект дал импульс целому спектру локальных инициатив: вокруг него возрождаются народные промыслы, создан фонд костюмов Самарской губернии, регулярно проводятся соревнования по русской лапте, а коллектив мордовской песни «Эрзяночка» продолжает сохранять и развивать этническую культуру. По информации администрации сельского поселения, 70% населения участвуют в культурных и патриотических мероприятиях, 90% участников отмечают рост интереса к истории родного края, 92% молодёжи охвачены социально значимой деятельностью.

«Мы уже второй раз становимся победителями этого конкурса. В 2023 году победа была в номинации, связанной с управлением бюджетом, и на выигранные средства многое удалось сделать. Прежде всего, это 9 километров уличного освещения в исторической части села, где никогда такого не было: фонари у отдельных домов - да, а целиком - нет. Теперь есть. Удалось сделать капитальный ремонт библиотеки - она у нас теперь очень красивая. И в ДК полностью заменили «звук», приобрели звуковую аппаратуру, - рассказала временно исполняющая полномочия главы сельского поселения Курумоч Мария Кондратьева. - Вновь выигранные средства позволят продолжить благоустройство: уличное освещение появится там, где строятся новые дома, сделаем тротуары, обновим и улучшим детские площадки. Планов очень много, и эти средства позволят сделать много хорошего для наших жителей и гостей. Ведь вдоль села проходит трасса, и мне хочется, чтобы люди из разных уголков страны заезжали и видели какое красивое и современное наше село».

Конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится ежегодно и направлен на выявление, поощрение и распространение лучших практик деятельности органов местного самоуправления. В 2026 году на региональный этап в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» было подано 11 заявок. Заявки от Самарской области в этой номинации неоднократно получали высокую оценку на федеральном уровне.   

 

Фото: Администрация с.п. Курумоч

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Перерасчёт за отопление: если в квартире холоднее нормы
В центре внимания
Минпросвещения поддержало позицию советника президента Елены Ямпольской, согласно которой в новые государственные учебники литературы для пятых классов «Зимний вечер» войдет в полном объеме.
16 ноября 2026  22:32
Минпросвещения ответило на удаление строк из стиха Пушкина в учебнике: произведения русских классиков должны изучаться без сокращений
212
В Самарской области прошли съемки полнометражного фильма «Вовка в Тридевятом царстве»
16 ноября 2026  13:50
В Самарской области прошли съемки полнометражного фильма «Вовка в Тридевятом царстве»
344
Общественные пространства Самары начали украшать к Новому году
16 ноября 2026  12:08
Общественные пространства Самары начали украшать к Новому году
283
16 ноября глава Советского района Самары Вадим Бородин проведет прямой эфир с жителями
16 ноября 2026  11:28
16 ноября глава Советского района Самары Вадим Бородин проведет прямой эфир с жителями
296
В Самаре завершается осенняя высадка луковиц красных, оранжевых, белых и желтых тюльпанов
16 ноября 2026  11:21
В Самаре завершается осенняя высадка луковиц красных, оранжевых, белых и желтых тюльпанов
267
Весь список