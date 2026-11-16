Самарская область переходит к практическому применению ИИ в сельском хозяйстве

На совместном заседании в Самарском государственном аграрном университете члены Общественного совета при министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и участники агрономического дискуссионного клуба обсудили возможности применения новой разработки на основе искусственного интеллекта в агропромышленном комплексе региона. Пять лет разработки, три года апробации и испытания на 49 опытных посевах - самарские учёные представили результаты работы по созданию цифрового двойника растений.

Создание условий для внедрения цифровых решений в АПК входит в число ключевых направлений реализации национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и приоритетов, обозначенных губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

«Применение искусственного интеллекта в сельском хозяйстве — не дань моде, а ответ на реальные запросы агропромышленного комплекса. Как он поможет повысить конкурентоспособность отрасли? Каковы перспективы и первые результаты его внедрения? Сегодня важно, чтобы специалисты аграрного профиля сформировали чёткое понимание того, какие возможности открывает эта технология и как использовать её на практике», — подчеркнул, открывая заседание, академик РАН Сергей Шевченко.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Денис Герасёнков рассказал о том, как цифровые технологии уже применяются в отрасли, и обозначил направления дальнейшей работы.

«Сегодня в регионе уже накоплен опыт автоматизации 35 сельскохозяйственных предприятий и внедрения роботизированных решений. Следующий этап — переход от отдельных цифровых инструментов к единой системе управления. При этом искусственный интеллект должен помогать специалисту: предлагать варианты решений, а окончательный выбор должен оставаться за человеком», — отметил заместитель министра.

Участникам заседания продемонстрировали возможности разработки «Цифровой двойник растений», созданной специалистами Самарского научного центра РАН. Доктор технических наук Пётр Скобелев представил систему, после чего участники обсудили перспективы её практического применения в сельскохозяйственных предприятиях.

Цифровой двойник моделирует рост и развитие растений с учётом сорта, почвы, погоды, предшественников, доступной влаги и агротехнических мероприятий. Система оценивает состояние посевов, прогнозирует урожайность и качество продукции, сравнивает сценарии влияния погоды, сроков подкормки и других технологических операций на результат.

В основе разработки — база знаний, сформированная на основе результатов многолетних аграрных исследований, охватывающих по отдельным показателям период до 100 лет.

В ходе обсуждения участники предложили провести сравнительные производственные исследования и сопоставить два способа выращивания сельскохозяйственных культур: традиционный и с применением рекомендаций «Цифрового двойника растений». Такой эксперимент позволит на практике оценить эффективность цифровой системы не только по урожайности и качеству продукции, но и по затратам на удобрения и средства защиты растений, трудозатратам и итоговой рентабельности производства.

Ещё одним важным направлением обсуждения стала подготовка специалистов.

Разработчики цифровой платформы, ученые НЦ РАН, представили учебный комплекс, включающий готовые модели и специальные задания для лабораторных работ. Студенты смогут изучать различные сценарии развития посевов, сравнивать результаты и уточнять расчёты на основе реальных наблюдений. Полученные данные также можно будет использовать для пополнения платформы новой статистической информацией и дальнейшего совершенствования цифровых моделей.

Такой формат может применяться при подготовке студентов и аспирантов, а также в системе дополнительного профессионального образования. Ректор Самарского государственного аграрного университета Вадим Герасименко предложил начать работу с обучающимися, привлечь представителей агроинженерного направления и оценить результаты первых практических занятий.

Подводя итоги обсуждения, председатель Общественного совета Сергей Шевченко подчеркнул, что профессиональный диалог должен переходить в практические решения.

Дальнейшая совместная работа будет включать подготовку специалистов АПК с необходимыми компетенциями, проведение сравнительных производственных исследований и оценку экономической эффективности цифровых решений. Образовательное направление этой работы будет реализовываться в соответствии с поручениями Минсельхоза России по обновлению учебных программ и включению в них цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта и навыков работы с федеральными государственными информационными системами.

Фото: Минсельхозпрод Самарской области.