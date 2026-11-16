В Самаре в центре труда и отдыха «Станкозавод» открылась новая выставка современного импрессионизма

В культурном центре «Бойлерная» в центре труда и отдыха «Станкозавод» открылась новая выставка современного импрессионизма. Основу выставки составил творческий пленэрный проект «Два берега», объединивший трёх художников — Романа Третьякова, Евгению Тарасову и Елену Островскую. Более 60 живописных работ и этюдов, созданных на берегах Волги и Крыма.

Это место, где можно просто замедлиться и выбрать свой маршрут — без билетов и чемоданов.

12+

14 – 29 ноября 2026

пн–чт 16:00–20:00 | пт–вс 12:00–20:00

Самара, ул. Куйбышева, 128/1, «Бойлерная», центр труда и отдыха «Станкозавод»

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