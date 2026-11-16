Директор «Самара Авто Газа» попал под уголовную статью

В деле фигурирует мошенничество с оплатой несуществующих кондукторов на одном городском маршруте в течение трех месяцев (причинившее, соответственно, крупный ущерб бюджету). Учитывая, сколько маршрутов обслуживает «Самара Авто Газ» и насколько часто сейчас функции кондукторов выполняют водители автобусов — можно прогнозировать высокую вероятность нарастания претензий к компании и к ее руководителю по принципу снежного кома.

ООО «Самара Авто Газ» — крупнейший пассажирский перевозчик в Самаре и практически монополист на профильном рынке (подробнее о бизнесе этого юрлица — в доптексте «Пошли вширь»).

По данным «СО», в сентябре 2026 года прокуратура города Самары провела проверку исполнения законодательства о муниципальных закупках в деятельности ООО «САГ». Предметом изучения стал контракт с дептрансом Самары на 1,303 млрд рублей, заключенный в декабре 2024 года. В контракте детально прописано количество автобусов, работающих на муниципальных маршрутах №2 и №67 в будни (45) и в выходные дни (30). В каждом автобусе по контракту предусмотрено наличие кондуктора.

По данным городского департамента транспорта, начальная минимальная цена контракта рассчитывалась с учетом расходов на оплату труда и отчисления на социальные нужды не только водителей автобусов, но и кондукторов. Расчет расходов с учетом оплаты труда кондукторов был произведен по специальной формуле и составил 214,26 руб. за километр.

Прокурорская проверка установила, что на муниципальном маршруте №2 кондукторов не было, а их обязанности выполняли в рамках совмещения водители. С учетом совмещения ими обязанностей кондукторов стоимость километра на маршруте №2 снизилась и составила 211,05 руб.

Только за август 2025 года ООО «САГ» получило от дептранса за обслуживание маршрута №2 более 9,758 млн рублей. С учетом отсутствия в автобусах кондукторов сумма должна была составить 9,621 млн рублей. Таким образом, превышение только в августе 2025 года составило более 106,2 тыс. рублей. В сентябре 2025 года этот показатель составил 484,3 тыс. рублей, в октябре 2025 года — 144,5 тыс. рублей, а всего около 735 тыс. рублей. И это только один маршрут в течение трех месяцев. А ведь любой пользующийся общественным транспортом самарец подтвердит, что в городских автобусах массовый характер приобрело исчезновение кондукторов, чью работу выполняют водители. Исходя из этого, легко предположить, насколько может вырасти сумма претензий к компании после изучения более продолжительного отрезка времени.

Прокуроры посчитали виновным в нарушениях руководителя ООО «САГ» Александра Кочерыгина, который «путем обмана и злоупотребления доверием представил документацию о выполнении работ по контракту с расчетом цены контракта по формуле, предусматривающей выполнение обязанностей кондуктора в течение рабочей смены поочередно водителями и кондукторами или только кондукторами, по результатам рассмотрения которых услуги перевозки были оплачены заказчиком, что повлекло причинение ущерба бюджету городского округа Самара в размере 734,9 тыс. рублей, то есть в крупном размере».

Материал проверки направлен в полицию на предмет возбуждения уголовного дела в отношении Кочерыгина. Дело было возбуждено 30 сентября 2026 года, оно находится в производстве следственной части по расследованию организованной преступной деятельности (СЧ по РОПД) следственного управления УМВД России по городу Самаре. Фигурантом уголовного дела является директор ООО «Самара Авто Газ» Александр Кочерыгин. По части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) ему угрожает до 6 лет лишения свободы. И это если силовики не заинтересуются отсутствием кондукторов на других маршрутах и не пересчитают другие контракты ООО «САГ», которых немало.

В пресс-службе ООО «Самара Авто Газ» комментировать историю с уголовным делом в отношении их директора отказались, заявив, что «комментировать пока нечего».