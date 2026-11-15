Минтранс предложил сделать ПДД в России бессрочными

Минтранс предложил сделать правила дорожного движения (ПДД) в России бессрочными, следует из проекта документа, которое изучило РИА Новости, и комментария ведомства.

Минтранс подготовил проект изменений в документ кабмина о ПДД и предложил исключить пункт, где указан срок действия до 1 марта 2029 года.

"Установление ограниченного срока действия ПДД и последующее их переиздание нецелесообразны", - сообщили в Минтрансе.

Там привели ряд пояснений. В частности, пункт о сроке действия ПДД исключен в проекте с учетом положений одного из действующих постановлений правительства.

"Кроме того, действующие Правила дорожного движения соответствуют нормам Венской конвенции о дорожном движении от 1968 года", - прокомментировали в Минтрансе.

Нормативная правовая конструкция конвенции обеспечивает единообразное понимание предписаний участниками дорожного движения, добавили в ведомстве.