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Житель Красноярского района не смог сдать экзамен в атошколе и купил себе права через интернет

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Житель Красноярского района не смог сдать экзамен в атошколе и купил себе права через интернет

Во время несения службы на автомобильной дороге «Казань-Буинск-Ульяновск» в Красноярском районе сотрудники ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области остановили для проверки документов легковой автомобиль, под управлением водителя 1995 года рождения.

В ходе административной процедуры уроженец соседнего государства предъявил полицейским водительское удостоверение, выданное в одном из соседних государств, которое вызвало сомнения в подлинности.

Водителя доставили в отдел полиции, а удостоверение изъяли и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа его изготовления, а также признаков подделки.

По результатам проведенного исследования установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т.е. имеет признаки подделки.

По данным полицейских, злоумышленник зарегистрирован на территории соседнего региона, официально не трудоустроен.

В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что поддельное водительское удостоверение приобрел через Интернет, поскольку не смог сдать экзамен в автошколе.

Отделом дознания ОМВД России по Красноярскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков».

 

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