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Самбо отметило 88 лет со дня появления в СССР

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Самбо отметило 88 лет со дня появления в СССР

Самбо 16 ноября исполнилось 88 лет. За это время зародившийся в СССР вид единоборств получил международное распространение и сегодня развивается более чем в 140 странах, сообщили в пресс-службе Международной федерации самбо (ФИАС), пишут "Известия".

Особую гордость вызывают успехи ФИАС на международной арене. В 2021 году ФИАС стала полноценным членом Олимпийской семьи, получив постоянное признание Международного олимпийского комитета (IOC), а в 2025 году — признание Международного паралимпийского комитета (IPC). В настоящее время самбо входит в программу практически всех крупнейших мультиспортивных соревнований, а достижениями последних лет стало его включение в III Всемирные игры боевых искусств (2023 год, Эр-Рияд, Саудовская Аравия); XIII Африканские игры (2024 год, Аккра, Гана); XII Всемирные игры (2025 год, Чэнду, Китай); XII Центральноамериканские игры (2025 год, Гватемала и Гондурас).

Эти успехи подтвердили зрелость и мировое признание самбо. Этот вид спорта уверенно расширяет свою географию, прочно закрепляется в программах международных форумов, а также активно развивает молодежные и студенческие направления по всей планете. Особое внимание ФИАС уделяет развитию адаптивных направлений: активно развивается самбо слепых, а женское самбо слепых в этом году впервые было включено в программу чемпионата мира-2026 в Ташкенте. Этот турнир стал по-настоящему историческим событием: рекордный по количеству участников 50-й чемпионат мира собрал в узбекской столице представителей 101 страны, что стало абсолютным достижением в истории мирового самбо.

«Самбо — это не просто вид единоборств, это уникальная философия, которая объединяет миллионы людей разных стран и культур. За 88 лет мы прошли путь от первых спортивных залов до крупнейших мировых арен. В это непростое время самбо неизменно остается островком стабильности и дружбы. Я от всей души поздравляю самбистов всего мира с нашим общим праздником! Желаю вам крепости духа, непоколебимой воли к победе и сохранения уважения к сопернику, чести и взаимовыручки, ведь именно эти ценности наилучшим образом отражает наш девиз: «Самбо — это семья, семья — это сила, сила — это мир!» — отметил президент ФИАС Василий Шестаков.

Посол самбо в мире, легендарный самбист Федор Емельяненко также поздравил всех со Всемирным днем самбо. Он отметил, что очень любит этот вид спорта, который много ему дал, и до конца своих дней останется самбистом. По его словам, самбо учит правильно работать над собой, ставить цели и добиваться их, анализировать каждый свой шаг. Емельяненко подчеркнул, что «самбистом надо быть по жизни — тогда и в любой другой сфере будешь достигать своих целей», и пожелал жить по совести, с Богом, выразив уверенность, что всё получится.

«Сегодня и профессиональный, и любительский спорт вышли на такой уровень, где каждая мелочь имеет огромное значение. Приходя в зал, ты видишь сотни ребят, которые тренируются утром и вечером. Во всех странах залы полные, все хотят стать чемпионами. На таком уровне важно всё: режим, дисциплина, полная концентрация на тренировке, умение впитывать каждое слово тренера. Поэтому мой совет прост: делайте больше, чем ваш соперник, и в зале, и в жизни. Поздравляю самбистов всего мира со Всемирным днем самбо!» — обратился к самбистскому сообществу посол самбо в мире, чемпион мира по боевому самбо, чемпион UFC Ислам Махачев.

В ФИАС поблагодарили спортсменов, тренеров, ветеранов самбистского движения и болельщиков за вклад в развитие единоборства.

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