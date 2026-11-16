Утверждены документы, определяющие структуру и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ в 2027 году

Проекты были опубликованы в августе и доработаны по итогам общественно-профессионального обсуждения.

В ЕГЭ по биологии, географии, иностранным языкам, литературе, базовой и профильной математике, обществознанию, русскому языку, физике и химии изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. Это значит, что выпускники могут спокойно готовиться по уже привычным материалам и демоверсиям.

Структура КИМ ЕГЭ по информатике осталась прежней, но по предложениям профессионального сообщества упрощена структура записи ответа на одно задание высокого уровня сложности.

Изменения по истории внесены в рамках синхронизации с федеральной образовательной программой и государственными учебниками.

• В демоверсию добавлено приложение с указанием параграфов учебников, необходимых для выполнения каждого задания.

• Общее количество заданий увеличено с 21 до 22.

• Максимальный первичный балл вырос с 42 до 43.

• Добавлено задание на работу с историческим источником для проверки знаний по всеобщей истории.

• Уточнены формулировки ряда заданий, в том числе на понимание исторических понятий.

Утвержденные кодификаторы, спецификации, демонстрационные варианты ЕГЭ и ОГЭ 2027 года, а также документы для проведения итогового собеседования по русскому языку в 2027 году опубликованы на сайте ФИПИ fipi.ru/

Фото: министерство образования Самарской области