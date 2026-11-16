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«Кубок Дружбы»: в Тольятти состоялись XIV всероссийские соревнования по каратэ

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В Самарской области наработан серьезный опыт проведения самых масштабных спортивных мероприятий, и соревнования по каратэ «Кубок Дружбы» в Тольятти это подтверждают. 

В Самарской области наработан серьезный опыт проведения самых масштабных спортивных мероприятий, и соревнования по каратэ в Тольятти это подтверждают. «Кубок Дружбы», организуемый Самарской областной федерацией каратэ при поддержке министерства спорта Самарской области и департамента физической культуры и спорта Тольятти под эгидой Федерации каратэ России, по своему уровню, качеству проведения, судейства и составу участников входит в когорту самых знаковых турниров российского календаря.

В этом году за медали с оригинальным дизайном и командные кубки в ледовом дворце спорта «Лада-Арена» соревновались 1100 участников из регионов европейской части России и ряда областей Зауралья.

«Это очень значимый турнир, и он со всей очевидностью показывает, насколько любят каратэ у нас в регионе. Самарская область была первым регионом, чей спортсмен представлял Россию на Олимпийских играх по виду спорта «каратэ», – отметила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская. – Для меня очень важно, что Федерация каратэ оказала нам честь принимать у себя такой турнир с участием сильнейших спортсменов страны».

Красочная церемония открытия XIV «Кубка Дружбы» собрала на трибунах ледового комплекса солидную зрительскую аудиторию, сюрпризом для которой стало соревновательное продолжение – матчевая встреча сборных Самарской области и России. Самарские бойцы одержали победу.

Новшеством соревнований стал первый фестиваль здорового образа жизни «Дружба фест», развернувшийся в «Лада-Арене» на десяти интерактивных площадках – от силовых тренажеров до фехтования, от интерактивной выставки боевого оружия до проверки состояния организма. Центральным событием фестиваля стала «Игра в титанов». Среди 60 участников победителем стал 11-летний спортсмен из Тольятти Кирилл Реков.

В рамках «Кубка Дружбы» в течение трех дней проходили всероссийские соревнования по каратэ в разных возрастных и весовых категориях, от самых юных, 12-летних, до взрослых. Кроме того, состоялись региональные соревнования для самых маленьких каратистов – от 6 лет.

«Кубок Дружбы» всегда проходит на высоком организационном уровне, – подчеркнула участница Олимпийских игр в Токио, чемпионка Европы и бронзовый призер чемпионата мира тольяттинка Анна Чернышева. – Турнир сыграл заметную роль в становлении моей спортивной карьеры».

Для сборной Самарской области «Кубок Дружбы» сложился достаточно успешно. Победителями в своих категориях стали: Руслан Яковлев – дважды, Маргарита Локотош, Федор Евдокимов, Марс Абдрахманов, Иван Сорокин, Кирилл Станичнов, Степан Давыдов, Виктор Томин. Всего бойцы нашего региона взяли 9 золотых, 4 серебряных и 15 бронзовых медалей и заняли третье общекомандное место. Победителем общекомандного зачета стала сборная республики Башкортостан, на втором месте спортсмены Саратовской области.

«Соревнования «Кубок Дружбы» – это не просто медали и ценные призы. Это развитие каратэ в нашем регионе, поскольку более 300 спортсменов принимают участие в турнире, не выезжая за пределы области. И уровень их растет, ведь к нам приезжают сильнейшие бойцы, создающие серьезный накал конкуренцию. «Кубок Дружбы» - это не рядовое событие, а то, чем город может гордиться, его бренд. В Тольятти приезжают сотни, тысячи людей, знакомятся с городом, ощущая на себе его хорошую энергетику, привлекательность, оказываемый всем радушный прием, благодаря неоценимому вкладу партнеров мероприятия. Это наш вклад в здоровое поколение, в необходимость занятий спортом. В названии турнира отражена наша принципиальная позиция. Через честную борьбу, справедливую конкуренцию идет воспитание взаимного уважения и единства», – рассказал президент Самарской областной федерации каратэ Александр Юдин.

Проведение подобных мероприятий способствует вовлечению детей и молодежи в систематические занятия физкультурой и спортом, что отвечает целям госпрограммы «Спорт России».

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Тольятти

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