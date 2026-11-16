Все воспитанники детсадов Самарской области получат новогодние сладкие подарки

В понедельник, 16 ноября, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев озвучил подход к формированию новогодних подарков для воспитанников детских садов Самарской области. Правительству области дано соответствующее поручение.

«В детских садиках всем деткам, конечно же, будут дариться подарки. Мы не будем их называть, как они раньше назывались, «губернаторскими», «правительственными». Это просто подарки детям», —подчеркнул глава региона, добавив, что маленьких детей нельзя оставлять без ощущения праздника.

Реагируя на многочисленные обращения родителей, губернатор поручил обеспечить не только достаточное количество таких новогодних подарков, но и достойное их качество.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области