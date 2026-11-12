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Врач-эндокринолог Тольяттинской детской больницы: "Успешный контроль сахарного диабета возможен при совместных усилиях детей, родителей и лечащего врача".
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В Тольяттинской детской больнице работает "Школа сахарного диабета"

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Врач-эндокринолог Тольяттинской детской больницы: "Успешный контроль сахарного диабета возможен при совместных усилиях детей, родителей и лечащего врача".

Главный внештатный специалист по детской эндокринологии, врач-педиатр, врач-детский эндокринолог Тольяттинской городской детской клинической больницы Ирина Гартман:

"Полностью вылечить сахарный диабет пока не представляется возможным, но при помощи правильного подхода многие дети могут вести обычный образ жизни, соблюдая определённые правила и рекомендации.

Успешный контроль заболевания зависит от совместных усилий детей, их родителей и лечащего врача. Компенсация сахарного диабета требует внимательного отношения не только к введению необходимого количества инсулина, но и к соблюдению строгих правил самоконтроля:

оценка уровня сахара в крови перед инъекцией
выбор алгоритма действий в зависимости от уровня сахара
смена количества и качества продуктов при разном уровне сахара в крови.

Физическая активность больных сахарным диабетом также зависит от уровня сахара в крови и его своевременной коррекции.

Заболевание можно считать компенсированным, если уровень сахара в крови находится в целевых значениях - не возникает острых состояний, вызванных резким снижением (гипогликемия) или резким повышением его уровня (гипергликемия, кетоацидоз).
Хорошим результатом можно считать показатель гликированного гемоглобина, не превышающий 7% в течение 3 месяцев. Это, в свою очередь, снижает риск поздних осложнений, таких как, гепатоз, нефропатия, ангиопатия сетчатки глаз и др.

В Тольяттинской детской больнице работает "Школа сахарного диабета". Специалисты помогают родителям и детям контролировать заболевание, предупреждать осложнения и рассказывают, как вести обычный образ жизни. Занятия проводятся в стационаре по будням с 11.00 до 12.00 для детей с впервые выявленным сахарным диабетом".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

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