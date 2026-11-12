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Озоновая дыра над Антарктидой стала крупнейшей за 10 лет

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озоновая дыра над Антарктидой стала крупнейшей за 10 лет

Озоновая дыра над Антарктидой в 2026 году достигла крупнейших размеров за последнее десятилетие. По площади она оказалась более чем вдвое больше территории США, а среди показателей за 48 лет наблюдений заняла седьмое место. Ученые связывают это с необычно мощным полярным вихрем, который продлил период разрушения озона. При этом международные ограничения опасных химических веществ продолжают помогать защитному слою Земли восстанавливаться, пишут "Известия". 

Максимальной площади озоновая дыра достигла 18 сентября — 27,1 млн кв. км. Это около 90% от рекордного значения, зафиксированного в сентябре 2000 года. Таким образом, в 2026 году область истощения озона оказалась самой большой за последнее 10-летие. Однако большая площадь не означает, что разрушение озонового слоя было таким же интенсивным, как в рекордные годы. По данным исследователей, концентрация озона в центральной части дыры не опускалась до столь низких значений, как во время некоторых наиболее сильных событий 10–20 лет назад.

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