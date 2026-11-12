В трех поселках Сызранского района  заменено более 3 км сетей теплоснабжения

В 2026 году в трех селах Сызранского района по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» заменено более 3 км сетей теплоснабжения. В новом отопительном сезоне тепло поступает по обновленному подземному трубопроводу. Затрачено 37,36 млн рублей, из них из федерального бюджета было выделено — 21,67 млн рублей.



В п. Ивашевка заменили 1,62 км трубопровода, в п. Новая Крымза — 721 м и в п. Троицкое −775 м. В поселковых администрациях уверены, что новые коммуникации обеспечат бесперебойное прохождение отопительного сезона. Ведь ранее на теплосетях каждый год фиксировались порывы. Только в сезон 2025-2026 годов было обнаружено и устранено 8 порывов.



Напомним, что федеральная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» начала реализацию с 2025 года. Уже в прошлом году в Сызранском районе в селе Варламово в рамках этой программы было заменено 3,5 км тепловых сетей. Более стабильным теплоснабжением было обеспечено 2600 жителей села.



Фото: процесс работы в п.Ивашевка/ Минэнерго и ЖКХ Самарской области